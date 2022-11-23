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В Удмуртии прививку от гриппа сделали 607 тысяч жителей

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В Удмуртии продолжается вакцинация от гриппа. Прививку сделали 607 тыс. жителей.
В Удмуртии прививку от гриппа сделали 607 тысяч жителей
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Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

С 14 по 20 ноября в республике ОРВИ заболели 10 284 человека. В целом показатель составил 68,9 на 10 тыс. жителей.

Случаи лабораторно подтверждённого гриппа пока не зарегистрированы.

Прививочная кампания продлится до 1 декабря, передаёт izh.kp.ru.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ульяновской области Валерия Речник рассказала о сходстве гриппа и COVID-19.

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