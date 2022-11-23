В Тверской области зафиксировали 19 случаев COVID-19 за сутки

В Тверской области зафиксировали 19 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 179 015 жителей. Выздоровели 175 430 человек, в том числе 63 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Нижегородской области в текущем сезоне семь жителей заболели гриппом, передаёт newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Прививку от гриппа в регионе сделали более 1,1 млн человек, в том числе более 260 тыс. детей.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ульяновской области Валерия Речник рассказала о сходстве гриппа и COVID-19.