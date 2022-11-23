В Челябинской области подтвердили 96 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный Минздрав.
В настоящее время от COVID-19 лечатся 1336 жителей региона. Общее число подтверждённых случаев коронавируса достигло 392 860.
В целом в России за минувшие 24 часа выявили 5631 случай COVID-19, передаёт «Утро.ру».
Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ульяновской области Валерия Речник рассказала о сходстве гриппа и COVID-19.