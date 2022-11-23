Подмосковье заняло первое место в России по производству кондитерских изделий
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Об этом сообщает телеканал «360».
«В Подмосковье произвели 361,4 тыс. т кондитерских изделий с начала года. На втором месте по объёмам выпущенной продукции оказалась Воронежская область — там изготовили 222,7 тыс. т сладостей», — заявил зампред правительства региона Георгий Филимонов.
Доля Подмосковья в общем объёме составляет 13%, в ЦФО — 28%.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что московские предприятия нарастили производство мясных изделий более чем на 16% с начала 2022 года.