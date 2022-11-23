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Спасатель Аршакян заявил, что безопасная толщина льда водоёма составляет 25 см

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Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Максим Аршакян заявил, что в настоящее время на водоёмах региона сформировался так называемый игольчатый лёд.
Спасатель Аршакян заявил, что безопасная толщина льда водоёма составляет 25 см
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«Его толщина — от 2 до 4,5 см. Говоря простым языком, он ещё с водой, он очень хрупкий и опасный. Безопасная толщина льда — 20—25 см. Некоторые считают, что достаточно 12—15 см, но, как показал опыт, при массовом выходе людей на лёд этого недостаточно», — сказал он в беседе с «Радио 1».

Как отметил эксперт, чтобы лёд стал устойчивым, нужно, чтобы температура воздуха в течение длительного времени не превышала -10...-12 °С.

Со своей стороны, начальник ГУ МЧС России по Удмуртии Сергей Пряженцев назвал время, когда образуется ледостав, самым опасным, передаёт интернет-издание «Сусанин».

«Случаи провалов людей под лёд бывают именно в первые недели образования льда», — сказал он.

По его словам, отдельная категория риска — дети.

Ранее автоэксперт и генеральный директор сети «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев рассказал о мерах безопасности в зимний период.

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