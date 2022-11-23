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Автоэксперт Матвеев призвал водителей соблюдать скоростной режим зимой

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Автоэксперт и генеральный директор сети «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев рассказал о мерах безопасности в зимний период.
Автоэксперт Матвеев призвал водителей соблюдать скоростной режим зимой
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В беседе с «Газетой.Ru» он посоветовал прежде всего соблюдать скоростной режим.

«Держите увеличенную дистанцию с впереди идущими транспортными средствами, особенно если они используют шипованную резину, а вы нет. Кроме того, будьте предельно осторожны на мостах, эстакадах, путепроводах — они замерзают быстрее, чем наземное дорожное полотно, следовательно, гололедица там образуется раньше», — заявил эксперт.

По его словам, желательно нажимать на педаль тормоза прерывистыми воздействиями, а при торможении на спусках — использовать торможение двигателем.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с «Радио 1» посоветовал водителям по возможности отказаться от личного транспорта и воспользоваться общественным, когда идёт ледяной дождь.

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