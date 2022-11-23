Автоэксперт Матвеев призвал водителей соблюдать скоростной режим зимой

Автоэксперт и генеральный директор сети «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев рассказал о мерах безопасности в зимний период.

В беседе с «Газетой.Ru» он посоветовал прежде всего соблюдать скоростной режим.

«Держите увеличенную дистанцию с впереди идущими транспортными средствами, особенно если они используют шипованную резину, а вы нет. Кроме того, будьте предельно осторожны на мостах, эстакадах, путепроводах — они замерзают быстрее, чем наземное дорожное полотно, следовательно, гололедица там образуется раньше», — заявил эксперт.

По его словам, желательно нажимать на педаль тормоза прерывистыми воздействиями, а при торможении на спусках — использовать торможение двигателем.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с «Радио 1» посоветовал водителям по возможности отказаться от личного транспорта и воспользоваться общественным, когда идёт ледяной дождь.