МВД: коды 80, 81, 84 и 85 закрепили на госномерах машин в новых регионах России

Коды 80, 81, 84 и 85 закрепили на государственных регистрационных знаках автомобилей в новых регионах России.

РИА Новости

Соответствующий приказ МВД России опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Донецкой Народной Республике присвоен автомобильный код 80, Луганской Народной Республике — 81, Запорожской и Херсонской областям — 84 и 85 соответственно. 5 октября российский президент Владимир Путин утвердил ратификацию договоров и подписал федеральные конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.