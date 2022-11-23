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МВД: коды 80, 81, 84 и 85 закрепили на госномерах машин в новых регионах России

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Коды 80, 81, 84 и 85 закрепили на государственных регистрационных знаках автомобилей в новых регионах России.
МВД: коды 80, 81, 84 и 85 закрепили на госномерах машин в новых регионах России
  • РИА Новости

Соответствующий приказ МВД России опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Донецкой Народной Республике присвоен автомобильный код 80, Луганской Народной Республике — 81, Запорожской и Херсонской областям — 84 и 85 соответственно.

5 октября российский президент Владимир Путин утвердил ратификацию договоров и подписал федеральные конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

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