Преподаватель Ситнов посоветовал не отогревать смартфон сразу после его падения в сугроб

Преподаватель в Московской школе программистов Кирилл Ситнов рассказал, что делать, если смартфон упал в сугроб.

В беседе с «Газетой.Ru» он посоветовал не отогревать гаджет сразу, поскольку вода внутри устройства может перейти в жидкое состояние, и ей будет легче попасть в труднодоступные места.

Ситнов рекомендует прежде всего вытряхнуть весь снег из корпуса.

«Для чистки разъёмов можно использовать ушные палочки и зубочистки, но ни в коем случае не металлические предметы — это навредит поверхности смартфона или работоспособности контактов», — уточнил он.

По его словам, нежелательно ставить смартфон сразу на зарядку.

«Это может привести к тому же злополучному конденсату из-за нагрева. Кроме того, во время электрического заряда коррозия металла происходит быстрее. Если смартфон не просох, то это губительно», — заключил он.

Ранее сообщалось, что наиболее популярным цветом смартфона среди россиян является чёрный.