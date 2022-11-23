Форум «Медицина молодая» пройдёт 7 декабря в Москве

Междисциплинарный форум «Медицина молодая» состоится 7 декабря в Москве. Его участниками станут представители вузов и сферы здравоохранения.

Об этом сообщает ФАН.

Форум организован при поддержке Минздрава России, Международного фонда развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова, а также АО «Экспоцентр» при научном сопровождении Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова.

Планируется подвести итоги работы за год и обсудить условия реализации проектов в области медицины.

Ранее НСН сообщала, что в Москве расширили функционал электронных медкарт. Теперь там доступны результаты исследований КТ и МРТ из городских медучреждений, частных и федеральных клиник.