В Москве разработали зарядную станцию для электромобилей из российских компонентов

Группа компаний «Москабельмет» разработала зарядную станцию для электромобилей. Она полностью собрана из отечественных комплектующих.

Об этом сообщает kp.ru.

«Одно из преимуществ устройства — компактность, оно весит 15 кг, его можно разместить на стене или другой вертикальной поверхности. Кроме того, благодаря влаго- и пылезащитным свойствам станцию можно использовать во всех климатических зонах страны», — заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Корпус для зарядной станции напечатан на 3D-принтере.

Ранее газета «Известия» сообщала, что, согласно данным агентства «Автостат», российский рынок новых электромобилей в октябре 2022 года вырос на 59% по отношению к аналогичному периоду 2021-го.