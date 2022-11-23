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В Москве разработали зарядную станцию для электромобилей из российских компонентов

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Группа компаний «Москабельмет» разработала зарядную станцию для электромобилей. Она полностью собрана из отечественных комплектующих.
В Москве разработали зарядную станцию для электромобилей из российских компонентов
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«Одно из преимуществ устройства — компактность, оно весит 15 кг, его можно разместить на стене или другой вертикальной поверхности. Кроме того, благодаря влаго- и пылезащитным свойствам станцию можно использовать во всех климатических зонах страны», — заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Корпус для зарядной станции напечатан на 3D-принтере.

Ранее газета «Известия» сообщала, что, согласно данным агентства «Автостат», российский рынок новых электромобилей в октябре 2022 года вырос на 59% по отношению к аналогичному периоду 2021-го.

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