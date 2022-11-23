Путин на саммите ОДКБ поздравил Токаева с победой на выборах
«Пользуясь случаем, ещё раз поздравляю его с убедительной победой на выборах и желаю успехов в осуществлении намеченных масштабных планов преобразования в политической, социальной и экономической жизни страны», — сказал он.
Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Казахстана, Токаев набрал на досрочных выборах президента республики 81,31% голосов.
Власти Соединённых Штатов заявили о готовности сотрудничать с победившим на выборах президента Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.