Госдеп: США готовы сотрудничать с победившим на выборах президента Казахстана Токаевым
- AP
- © Muhtor Holdorbekov/Kazakhstan's President Press Office
Об этом заявили в Госдепе США.
«После президентских выборов 20 ноября мы рассчитываем на сотрудничество с президентом Токаевым и его правительством для достижения наших общих целей», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
В США также заявили о непоколебимой поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Казахстана.
Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Казахстана, Токаев набрал на досрочных выборах президента республики 81,31% голосов.