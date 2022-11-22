Госдеп: США готовы сотрудничать с победившим на выборах президента Казахстана Токаевым

Власти Соединённых Штатов заявили о готовности сотрудничать с победившим на выборах президента Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Об этом заявили в Госдепе США.

«После президентских выборов 20 ноября мы рассчитываем на сотрудничество с президентом Токаевым и его правительством для достижения наших общих целей», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В США также заявили о непоколебимой поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Казахстана.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Казахстана, Токаев набрал на досрочных выборах президента республики 81,31% голосов.