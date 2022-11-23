Медведев призвал противника не надеяться на истощение запасов высокоточного оружия России

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заверил, что противники, которые подсчитывают пуски высокоточных ракет, могут не надеяться на истощение возможностей российской армии.

«Враги продолжают внимательно «калькулировать» наши пуски и наши запасы. Напрасно надеются на истощение наших возможностей. Продолжение следует. Всем хватит!» — написал он в Telegram.

Медведев добавил, что во время посещения государственного научно-производственного предприятия «Регион» обсудил наращивание объёмов поставки Вооружённым силам России высокоточного оружия.

Газета The New York Times ранее сообщила, что западные страны не имеют реального представления о том, что из себя представляет российский ракетный арсенал.