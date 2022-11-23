Медведев призвал противника не надеяться на истощение запасов высокоточного оружия России
- РИА Новости
«Враги продолжают внимательно «калькулировать» наши пуски и наши запасы. Напрасно надеются на истощение наших возможностей. Продолжение следует. Всем хватит!» — написал он в Telegram.
Медведев добавил, что во время посещения государственного научно-производственного предприятия «Регион» обсудил наращивание объёмов поставки Вооружённым силам России высокоточного оружия.
Газета The New York Times ранее сообщила, что западные страны не имеют реального представления о том, что из себя представляет российский ракетный арсенал.