В СК предъявили обвинение экс-гендиректору загоревшегося склада в Москве, где погибли люди
- РИА Новости
«Следователями... в рамках расследования уголовного дела... предъявлено обвинение бывшему генеральному директору ООО «Ново Флоре» Анне Мачелюк», — говорится в сообщении СК России.
Уточняется, что обвинение было предъявлено по статье УК РФ о нарушениях требований пожарной безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц.
В качестве основных версий причин пожара на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве следователи называют неисправность электропроводки и ненадлежащее обращение с огнеопасными предметами.
По делу о происшествии задержаны два человека.