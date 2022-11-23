В СК предъявили обвинение экс-гендиректору загоревшегося склада в Москве, где погибли люди

Экс-гендиректору ООО «Ново Флоре» Анне Мачелюк предъявили обвинение по делу о пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве, в результате которого погибли семь человек.

«Следователями... в рамках расследования уголовного дела... предъявлено обвинение бывшему генеральному директору ООО «Ново Флоре» Анне Мачелюк», — говорится в сообщении СК России.

Уточняется, что обвинение было предъявлено по статье УК РФ о нарушениях требований пожарной безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц.

В качестве основных версий причин пожара на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве следователи называют неисправность электропроводки и ненадлежащее обращение с огнеопасными предметами.

По делу о происшествии задержаны два человека.