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В СК предъявили обвинение экс-гендиректору загоревшегося склада в Москве, где погибли люди

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Экс-гендиректору ООО «Ново Флоре» Анне Мачелюк предъявили обвинение по делу о пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве, в результате которого погибли семь человек.
В СК предъявили обвинение экс-гендиректору загоревшегося склада в Москве, где погибли люди
  • РИА Новости

«Следователями... в рамках расследования уголовного дела... предъявлено обвинение бывшему генеральному директору ООО «Ново Флоре» Анне Мачелюк», — говорится в сообщении СК России.

Уточняется, что обвинение было предъявлено по статье УК РФ о нарушениях требований пожарной безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц.

В качестве основных версий причин пожара на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве следователи называют неисправность электропроводки и ненадлежащее обращение с огнеопасными предметами.

По делу о происшествии задержаны два человека.

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