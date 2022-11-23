РИА Новости: в Москве ликвидировали открытое горение в резиденции посла Алжира
В центре Москвы удалось ликвидировать открытое горение на территории резиденции посла Алжира, сообщили в экстренных службах.
- РИА Новости
«В 11:26 открытое горение ликвидировано», — сообщил собеседник РИА Новости.
По его словам, информации о пострадавших не поступало.
Ранее источники ТАСС в экстренных службах сообщали о пожаре в здании резиденции посла Алжира в центре Москвы.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен