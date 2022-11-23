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К внесению в Госдуму готовят законопроект о штрафах за шумную езду

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Законопроект о поправках в КоАП касательно шумной езды планируют обсудить в Мосгордуме 23 ноября, после чего инициативу хотят направить на рассмотрение федерального парламента.
К внесению в Госдуму готовят законопроект о штрафах за шумную езду
  • globallookpress.com

Об этом пишет «Парламентская газета».

Отмечается, что минимальную планку столичные законодатели предложили зафиксировать на уровне 5 тыс. рублей.

Власти российских регионов, согласно законопроекту, смогут самостоятельно устанавливать штрафы за нарушение тишины с использованием машин и мотоциклов. Кроме того, предусмотрена возможность фиксации таких нарушений с помощью шумомеров, работающих в автоматическом режиме и совмещённых со средствами фото- и видеофиксации, то есть дорожными камерами. Помещать транспортные средства нарушителей будут на спецстоянки.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в разговоре с Inforeactor рассказал, что нужно учитывать при покупке автомобиля в нынешних условиях.

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