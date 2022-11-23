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В Приморье возбудили уголовные дела после изъятия гранаты, патронов и останков тигров

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В Приморье полицейские возбудили уголовные дела после обнаружения гранаты, патронов и останков двух амурских тигров у жителя края. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258.1 УК России «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных...», ч. 1 ст. 222.1 УК России «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

В материале уточняется, что в селе Верхний Перевал Пожарского района у 54-летнего сельчанина обнаружены шкура, череп и кости амурского тигра, а также граната и патроны калибра 7,62 мм.

Также обнаружилось, что изъятые части животного принадлежат двум особям амурского тигра, который занесён в Красную книгу России.

18 октября сотрудники ФСБ изъяли 353 единицы оружия в ходе масштабного рейда против подпольных оружейников в 45 регионах России.

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