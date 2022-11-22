Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе восстановлено
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Об этом сообщили в правительстве города.
«Движение морского пассажирского транспорта восстановлено», — говорится в сообщении в Telegram.
Катера и паром отправляются по расписанию.
Ранее движение морского пассажирского транспорта в городе было приостановлено.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что дежурные силы противовоздушной обороны в городе сбили два беспилотника.