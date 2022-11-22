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Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе восстановлено

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В Севастополе восстановили движение морского пассажирского транспорта.
Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе восстановлено
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

Об этом сообщили в правительстве города.

«Движение морского пассажирского транспорта восстановлено», — говорится в сообщении в Telegram.

Катера и паром отправляются по расписанию.

Ранее движение морского пассажирского транспорта в городе было приостановлено.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что дежурные силы противовоздушной обороны в городе сбили два беспилотника.

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