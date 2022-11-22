Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе восстановлено

В Севастополе восстановили движение морского пассажирского транспорта.

Об этом сообщили в правительстве города.

«Движение морского пассажирского транспорта восстановлено», — говорится в сообщении в Telegram.

Катера и паром отправляются по расписанию.

Ранее движение морского пассажирского транспорта в городе было приостановлено.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что дежурные силы противовоздушной обороны в городе сбили два беспилотника.