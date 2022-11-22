В Тверской области выявили 20 случаев коронавируса за сутки
- Gettyimages.ru
- © Alex Liew
Об этом сообщает mk.ru.
С начала пандемии в регионе заболели 178 996 жителей. Вылечились 175 367 человек, в том числе 60 за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в рейтинге регионов по охвату населения вакцинацией от гриппа Севастополь занял 47-е место с показателем 40,1%, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на Роспотребнадзор.
Лидируют ХМАО, Тюменская область, ЯНАО, Мордовия и Астраханская область.
Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ульяновской области Валерия Речник рассказала о сходстве гриппа и COVID-19.