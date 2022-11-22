Узнать больше

В Тверской области выявили 20 случаев коронавируса за сутки

Короткая ссылка
В Тверской области выявили 20 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Тверской области выявили 20 случаев коронавируса за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Alex Liew

Об этом сообщает mk.ru.

С начала пандемии в регионе заболели 178 996 жителей. Вылечились 175 367 человек, в том числе 60 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в рейтинге регионов по охвату населения вакцинацией от гриппа Севастополь занял 47-е место с показателем 40,1%, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Лидируют ХМАО, Тюменская область, ЯНАО, Мордовия и Астраханская область.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ульяновской области Валерия Речник рассказала о сходстве гриппа и COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить