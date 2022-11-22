В Иркутской области подтвердили 124 случая COVID-19 за сутки

В Иркутской области подтвердили 124 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Общее число заболевших в регионе достигло 352 531, выздоровевших — 347 527.

Тем временем в Карелии на 21 ноября официально подтверждённый COVID-19 зарегистрирован у 161 тыс. жителей, передаёт karelinform.ru со ссылкой на Роспотребнадзор.

Также в регионе подтверждено 5,4 тыс. случаев ОРВИ.

Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ульяновской области Валерия Речник рассказала о сходстве гриппа и COVID-19.