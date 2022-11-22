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Число предпринимателей в Подмосковье выросло на 25 000 за год

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Количество субъектов малого и среднего бизнеса выросло в Московской области на 25 000 за год. С начала 2022-го предпринимателями стали 405 тыс. человек.
Число предпринимателей в Подмосковье выросло на 25 000 за год
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на зампреда правительства региона, главу Мининвеста Екатерину Зиновьеву.

Среди 405 тыс. зарегистрированных субъектов бизнеса индивидуальными предпринимателями являются почти 274 тыс.

«Для сравнения: в ноябре прошлого года в регионе было зарегистрировано порядка 380 тыс. МСП. Таким образом, за год рост составил 6,5%», — отметила Зиновьева.

Тем временем в Ставропольском крае запустили акцию льготного кредитования для малого и среднего бизнеса, срок регистрации которого не превышает 12 месяцев, передаёт «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минэкономразвития.

Предприятия смогут получить до 500 тыс. рублей на срок до 24 месяцев. Ставка — от 3,75 до 7,5%.

Ранее в Приморье рассказали о работе центра помощи самозанятым «Мой бизнес».

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