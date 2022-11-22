Число предпринимателей в Подмосковье выросло на 25 000 за год

Количество субъектов малого и среднего бизнеса выросло в Московской области на 25 000 за год. С начала 2022-го предпринимателями стали 405 тыс. человек.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на зампреда правительства региона, главу Мининвеста Екатерину Зиновьеву.

Среди 405 тыс. зарегистрированных субъектов бизнеса индивидуальными предпринимателями являются почти 274 тыс.

«Для сравнения: в ноябре прошлого года в регионе было зарегистрировано порядка 380 тыс. МСП. Таким образом, за год рост составил 6,5%», — отметила Зиновьева.

Тем временем в Ставропольском крае запустили акцию льготного кредитования для малого и среднего бизнеса, срок регистрации которого не превышает 12 месяцев, передаёт «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минэкономразвития.

Предприятия смогут получить до 500 тыс. рублей на срок до 24 месяцев. Ставка — от 3,75 до 7,5%.

Ранее в Приморье рассказали о работе центра помощи самозанятым «Мой бизнес».