Певица Ани Лорак объяснила причины своего многомесячного молчания в соцсетях

Певица Ани Лорак, комментируя причины своего молчания в соцсетях, заявила, что «не хотела быть использованной».

«Многие спрашивают, где я. Я с вами... Многое хочется сказать, но мне не хочется быть использованной никем и ничем. Возможно, это была и есть причина моего молчания», — заявила она в видеообращении из Испании, опубликованном в Instagram*.

Артистка также сообщила, что подготовила множество проектов и идей, которыми хочет поделиться с аудиторией.

Ранее в прессе и соцсетях появилась информация, что певица Алла Пугачёва уехала из России, выставив на продажу свой замок в деревне Грязь.

18 сентября она попросила Минюст России признать её иностранным агентом вслед за мужем, шоуменом Максимом Галкиным**.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.