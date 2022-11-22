Певица Ани Лорак объяснила причины своего многомесячного молчания в соцсетях
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«Многие спрашивают, где я. Я с вами... Многое хочется сказать, но мне не хочется быть использованной никем и ничем. Возможно, это была и есть причина моего молчания», — заявила она в видеообращении из Испании, опубликованном в Instagram*.
Артистка также сообщила, что подготовила множество проектов и идей, которыми хочет поделиться с аудиторией.
Ранее в прессе и соцсетях появилась информация, что певица Алла Пугачёва уехала из России, выставив на продажу свой замок в деревне Грязь.
18 сентября она попросила Минюст России признать её иностранным агентом вслед за мужем, шоуменом Максимом Галкиным**.
* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.
** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.