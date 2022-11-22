Депутат Лантратова предложила добавить в единую школьную форму поло и свитшоты

Депутат Госдумы Яна Лантратова поддержала идею единой школьной формы.

«На мой взгляд, это красиво. Главное — сделать эту форму такой, чтобы она нравилась нашим детям: была модной, современной, удобной. Чтобы классические жакеты и брюки были разбавлены поло, свитшотами, бомберами — привычными для современных школьников вещами гардероба», — заявила она в беседе с НСН.

Лантратова также считает важным доступность школьной формы, в том числе для многодетных и малообеспеченных семей.

«Возможно, стоит обсудить покупку формы на льготных условиях для малообеспеченных и многодетных семей», — сказала она.

Ранее, как сообщала газета «Известия», в России начали разрабатывать полноценный национальный стандарт (ГОСТ Р) на школьную форму.