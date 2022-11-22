Путин рассказал о впечатлениях от своих встреч с Фиделем Кастро

Президент России Владимир Путин рассказал о своих воспоминаниях о лидере кубинской революции Фиделе Кастро, с которым он не раз встречался лично.

«Меня поразило, помню, в своё время, когда мы с ним первый раз встречались в его рабочем кабинете и в таком свободном режиме, за обедом обсуждали текущую ситуацию, которая тогда складывалась в мире. Меня очень удивила его погружённость в детали, в нюансы происходивших событий, причём достаточно далеко от Кубы», — рассказал Путин на переговорах с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем. Его слова приводит ТАСС.

По словам Путина, ему было очень интересно и полезно провести эти встречи с Кастро.

Президент России отметил, что кубинский лидер был ярким человеком.

22 ноября президенты России и Кубы открыли в Москве памятник Фиделю Кастро.