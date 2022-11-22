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Губернатор Белгородской области заявил о гибели двух человек из-за взрыва боеприпаса

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о гибели двух человек из-за взрыва боеприпаса в селе Староселье.
Губернатор Белгородской области заявил о гибели двух человек из-за взрыва боеприпаса
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Супружеская пара подорвалась на боеприпасе неустановленного образца», — заявил глава региона.

По его словам, проводятся следственные действия. В том числе следователи разберутся, как эта семья оказалась в Староселье. Гладков напомнил, что с 27 октября на территории этого муниципалитета действует режим ЧС. 

Ранее Гладков заявил, что украинские военные обстреляли территорию госпиталя ветеранов войн в Шебекине в Белгородской области, в котором проходят лечение люди пожилого возраста. В госпитале пострадавших нет. 

Губернатор уточнил, что при этом при обстреле города погибла мирная жительница.

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