Губернатор Белгородской области заявил о гибели двух человек из-за взрыва боеприпаса

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о гибели двух человек из-за взрыва боеприпаса в селе Староселье.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Супружеская пара подорвалась на боеприпасе неустановленного образца», — заявил глава региона.

По его словам, проводятся следственные действия. В том числе следователи разберутся, как эта семья оказалась в Староселье. Гладков напомнил, что с 27 октября на территории этого муниципалитета действует режим ЧС.

Ранее Гладков заявил, что украинские военные обстреляли территорию госпиталя ветеранов войн в Шебекине в Белгородской области, в котором проходят лечение люди пожилого возраста. В госпитале пострадавших нет.

Губернатор уточнил, что при этом при обстреле города погибла мирная жительница.