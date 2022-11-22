Педагог Величенкова посоветовала родителям помочь детям преодолеть страх перед математикой

Доцент Московского городского педагогического университета кандидат педагогических наук Ольга Величенкова рассказала, как преодолеть тревожность и страх ребёнка перед математикой.

Для анализа причин трудностей с математикой родителям нужно обратиться к специалистам (учитель, логопед, дефектолог) и самим включаться в процесс обучения, посоветовала она в беседе с «Газетой.Ru».

«Если затруднён счёт в пределах первого десятка — можно использовать игры на заучивание состава числа. Если сложно считать с переходом через десяток (72 — 59), можно использовать счёт в столбик или показать «короткий» способ: от 72 отнять 60 и вернуть 1», — порекомендовала педагог.

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