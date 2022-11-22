Узнать больше

В Кремле сочли неуместным сравнение Путина с Хрущёвым

Короткая ссылка
Сравнение президента России Владимира Путина с советским лидером Никитой Хрущевым вряд ли уместно, потому что «Путин — это Путин, а Хрущёв был Хрущёвым», отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В Кремле сочли неуместным сравнение Путина с Хрущёвым
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Вряд ли уместное сравнение. Путин — это Путин, а Хрущёв был Хрущёвым, царствие ему небесное. Здесь я не думаю, что можно Путина с кем-то сравнивать», — сказал представитель Кремля, комментируя в том числе сравнение нынешнего кризиса с Карибским кризисом.

27 октября во время заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» Путина спросили, может ли он представить себя на месте Хрущёва, на что президент ответил: «Ни в коем случае».

«Нет, я не могу себя представить в роли Хрущёва, ни в коем случае», — подчеркнул Путин.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что нынешняя ситуация вокруг Украины похожа на времена Карибского кризиса, поскольку угрозы безопасности России создаются у её границ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить