В Кремле сочли неуместным сравнение Путина с Хрущёвым

Сравнение президента России Владимира Путина с советским лидером Никитой Хрущевым вряд ли уместно, потому что «Путин — это Путин, а Хрущёв был Хрущёвым», отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вряд ли уместное сравнение. Путин — это Путин, а Хрущёв был Хрущёвым, царствие ему небесное. Здесь я не думаю, что можно Путина с кем-то сравнивать», — сказал представитель Кремля, комментируя в том числе сравнение нынешнего кризиса с Карибским кризисом.

27 октября во время заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» Путина спросили, может ли он представить себя на месте Хрущёва, на что президент ответил: «Ни в коем случае».

«Нет, я не могу себя представить в роли Хрущёва, ни в коем случае», — подчеркнул Путин.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что нынешняя ситуация вокруг Украины похожа на времена Карибского кризиса, поскольку угрозы безопасности России создаются у её границ.