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Песков: обстрелы ЗАЭС чреваты угрозой экологической безопасности огромных территорий

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обстрелы ЗАЭС чреваты угрозой экологической безопасности огромных территорий.
Песков: обстрелы ЗАЭС чреваты угрозой экологической безопасности огромных территорий
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

«Они (ВСУ. — RT) совершают действия, которые чреваты угрозой ядерной, экологической, иной безопасности для огромных и огромных территорий, это не может не вызывать нашей крайней обеспокоенности. Россия будет продолжать диалог с МАГАТЭ», — сказал Песков.

Ранее эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осмотрели состояние пострадавшей от обстрелов Запорожской АЭС и сообщили о значительных повреждениях на станции.

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