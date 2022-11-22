Песков: обстрелы ЗАЭС чреваты угрозой экологической безопасности огромных территорий

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обстрелы ЗАЭС чреваты угрозой экологической безопасности огромных территорий.

«Они (ВСУ. — RT) совершают действия, которые чреваты угрозой ядерной, экологической, иной безопасности для огромных и огромных территорий, это не может не вызывать нашей крайней обеспокоенности. Россия будет продолжать диалог с МАГАТЭ», — сказал Песков.

Ранее эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осмотрели состояние пострадавшей от обстрелов Запорожской АЭС и сообщили о значительных повреждениях на станции.