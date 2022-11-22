Для столичных школьников проведут тренировочные ЕГЭ

Выпускники столичных школ примут участие в городских контрольных работах, которые пройдут в формате Единого государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов и на базе образовательных учреждений.

Об этом информирует издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы. Экзаменационная тренировка будет полностью соответствовать процедуре проведения реального ЕГЭ по предметам. В формате предварительных экзаменов одиннадцатиклассникам предстоит сдать русский язык, математику профильного уровня, английский язык (устную часть), информатику и ИКТ. Первая контрольная по русскому языку состоится 26 ноября, экзамены по математике — 3 и 20 декабря. Ранее «Дни.ру» сообщали, что библиотека Московской электронной школы (МЭШ) пополнилась интерактивными тетрадями по 16 предметам.