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Для столичных школьников проведут тренировочные ЕГЭ

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Выпускники столичных школ примут участие в городских контрольных работах, которые пройдут в формате Единого государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов и на базе образовательных учреждений.
Для столичных школьников проведут тренировочные ЕГЭ

Об этом информирует издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Экзаменационная тренировка будет полностью соответствовать процедуре проведения реального ЕГЭ по предметам.

В формате предварительных экзаменов одиннадцатиклассникам предстоит сдать русский язык, математику профильного уровня, английский язык (устную часть), информатику и ИКТ.

Первая контрольная по русскому языку состоится 26 ноября, экзамены по математике — 3 и 20 декабря.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что библиотека Московской электронной школы (МЭШ) пополнилась интерактивными тетрадями по 16 предметам.

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