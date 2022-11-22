РИА Новости: депутат думы Екатеринбурга Жуков отправится добровольцем в зону спецоперации

Депутат гордумы Екатеринбурга от «Единой России» и руководитель фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков отправится в зону спецоперации добровольцем.

«Неофициально о своём намерении уехать в зону проведения спецоперации Тимофей Романович говорил не раз. Предполагаем, что он, действительно, ушёл добровольцем», — сказали РИА Новости в пресс-службе гордумы и в фонде.

Другая собеседница агентства из гордумы пояснила, что сейчас Жуков находится в сборном пункте «на подготовке».

Ранее глава администрации Читы Александр Сапожников заявил, что решил отправиться в зону специальной военной операции.

Сапожников сообщил, что он делает это как десантник с боевым опытом.