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РИА Новости: депутат думы Екатеринбурга Жуков отправится добровольцем в зону спецоперации

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Депутат гордумы Екатеринбурга от «Единой России» и руководитель фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков отправится в зону спецоперации добровольцем.
РИА Новости: депутат думы Екатеринбурга Жуков отправится добровольцем в зону спецоперации
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«Неофициально о своём намерении уехать в зону проведения спецоперации Тимофей Романович говорил не раз. Предполагаем, что он, действительно, ушёл добровольцем», — сказали РИА Новости в пресс-службе гордумы и в фонде.

Другая собеседница агентства из гордумы пояснила, что сейчас Жуков находится в сборном пункте «на подготовке».

Ранее глава администрации Читы Александр Сапожников заявил, что решил отправиться в зону специальной военной операции

Сапожников сообщил, что он делает это как десантник с боевым опытом.

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