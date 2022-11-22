РИА Новости: депутат думы Екатеринбурга Жуков отправится добровольцем в зону спецоперации
- © old.egd.ru
«Неофициально о своём намерении уехать в зону проведения спецоперации Тимофей Романович говорил не раз. Предполагаем, что он, действительно, ушёл добровольцем», — сказали РИА Новости в пресс-службе гордумы и в фонде.
Другая собеседница агентства из гордумы пояснила, что сейчас Жуков находится в сборном пункте «на подготовке».
Ранее глава администрации Читы Александр Сапожников заявил, что решил отправиться в зону специальной военной операции.
Сапожников сообщил, что он делает это как десантник с боевым опытом.