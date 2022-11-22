Догузова освобождена от должности руководителя Ростуризма на фоне упразднения ведомства

Возглавлявшая ликвидируемое Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова освобождена от должности руководителя. Ей предложили войти в состав Экспертного совета при правительстве.

Как отметил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков, знания и опыт Догузовой будут востребованы.

«Ей предложено войти в состав Экспертного совета при правительстве», — приводит его слова РИА Новости.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Функции Ростуризма переданы Минэкономразвития.

В беседе с RT вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин напомнил, что задачи реорганизации и фактической ликвидации Ростуризма состоят в повышении эффективности и оптимизации федеральных органов исполнительной власти.

Он подчеркнул, что все функции сохраняются и будут перераспределены в структуре Минэкономразвития.