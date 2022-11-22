Догузова освобождена от должности руководителя Ростуризма на фоне упразднения ведомства
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
Как отметил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков, знания и опыт Догузовой будут востребованы.
«Ей предложено войти в состав Экспертного совета при правительстве», — приводит его слова РИА Новости.
20 октября президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Функции Ростуризма переданы Минэкономразвития.
В беседе с RT вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин напомнил, что задачи реорганизации и фактической ликвидации Ростуризма состоят в повышении эффективности и оптимизации федеральных органов исполнительной власти.
Он подчеркнул, что все функции сохраняются и будут перераспределены в структуре Минэкономразвития.