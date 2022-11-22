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Суд в Ростове 22 ноября начнёт допрос свидетелей по делу одного из главарей «Айдара»

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Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону во вторник, 22 октября, продолжит слушание по уголовному делу в отношении Дениса Мурыги, который обвиняется в участии в незаконном вооружённом формировании «Айдар».

«Заседание по делу Мурыги состоится в 10:00 мск 22 ноября», — пишет РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

Отмечается, что в начале 2015 года Мурыга вступил в батальон «Айдар», где прошёл обучение и выполнял обязанности по охране лагеря формирования.

Позже он стал заместителем командира подразделения батальона в Лисичанске. В марте того же года Мурыга был в составе группы айдаровцев, подорвавших мост в ЛНР, в результате чего погибли люди.

4 октября прокуратура Донецкой Народной Республики сообщила, что направила в суд дело в отношении 18 боевиков украинского националистического формирования «Айдар».

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