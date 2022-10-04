Прокуратура ДНР направила в суд дело 18 бойцов нацформирования «Айдар»

Прокуратура Донецкой Народной Республики сообщила, что направила в суд дело в отношении 18 боевиков украинского националистического формирования «Айдар».

«Прокуратура направила в суд дело в отношении 18 участников террористического сообщества «Айдар», — приводит сообщение РИА Новости.

Обвиняемые являются участниками 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар», в составе которого совершали действия, направленные на насильственный захват власти и изменение конституционного строя ДНР.

По данным следствия, 11 человек из группы проходили специальное обучение в целях осуществления террористической деятельности.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что батальон нацформирования «Айдар» потерял свыше половины личного состава во время боёв в районе Зайцева в Донецкой Народной Республике.