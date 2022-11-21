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В 40-этажном жилом доме в районе Москва-Сити произошёл пожар

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На 36-м этаже в 40-этажном жилом доме в районе Москва-Сити произошло возгорание.

Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Уточняется, что к настоящему моменту горение уже ликвидировано.

«Происходило загорание мебели в квартире, расположенной на 36-м этаже 40-этажного жилого дома на площади 10 кв. м... По адресу: ЦАО, Мукомольный проезд, дом 2... В 22:35 ликвидировано горение», — говорится в заявлении.

Информации о пострадавших нет.

Ранее в результате пожара в складском здании на Комсомольской площади в Москве погибли семь человек. Возгорание произошло днём 20 ноября, огнём было объято около 2,5 тыс. кв. м. Спасателям удалось ликвидировать пожар спустя девять часов.

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