В 40-этажном жилом доме в районе Москва-Сити произошёл пожар

На 36-м этаже в 40-этажном жилом доме в районе Москва-Сити произошло возгорание.

Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Уточняется, что к настоящему моменту горение уже ликвидировано.

«Происходило загорание мебели в квартире, расположенной на 36-м этаже 40-этажного жилого дома на площади 10 кв. м... По адресу: ЦАО, Мукомольный проезд, дом 2... В 22:35 ликвидировано горение», — говорится в заявлении.

Информации о пострадавших нет.

Ранее в результате пожара в складском здании на Комсомольской площади в Москве погибли семь человек. Возгорание произошло днём 20 ноября, огнём было объято около 2,5 тыс. кв. м. Спасателям удалось ликвидировать пожар спустя девять часов.