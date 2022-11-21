ЧП в районе площади трёх вокзалов: семь человек погибли при пожаре в центре Москвы

В результате пожара в складском здании на Комсомольской площади погибли семь человек. Возгорание произошло днём 20 ноября, огнём было объято около 2,5 тыс. кв. м. Спасателям удалось ликвидировать пожар спустя девять часов. По данным Следственного комитета, причиной ЧП стало «ненадлежащее хранение товаров, нарушение правил пожарной безопасности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Жертвами пожара в двухэтажном кирпичном складском здании на Комсомольской площади Москвы стали семь человек, сообщают информационные агентства со ссылкой на представителей экстренных служб.

«Подтверждена гибель семи человек», — говорится в сообщении РИА Новости.

По предварительным данным, среди погибших шесть россиян и один гражданин Таджикистана.

Днём 20 ноября произошло возгорание по адресу: Комсомольская площадь, д. 1а, стр. 18. В здании располагался цветочный склад.

«В 14:57 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Комсомольская площадь, д. 1а, стр. 18. По прибытии пожарных происходило загорание в двухэтажном кирпичном складском здании на общей площади около 2,5 тыс. кв. м», — заявляли в пресс-службе МЧС.

Также уточнялось, что в ходе инцидента частично обрушились перекрытия между первым и вторым этажами. По данным министерства, в 18:20 спасатели локализовали возгорание, в 22:03 было ликвидировано открытое горение, в 23:55 пожар был полностью ликвидирован.

К тушению пожара привлекли 121 человека личного состава МЧС Москвы, были задействованы 42 единицы техники, а также пожарный поезд.

На место ЧП для координации деятельности спецслужб и правоохранительных органов выезжал северный транспортный прокурор Вадим Курсов, сообщала пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Надзорный орган контролирует установление всех обстоятельств пожара и принятие по данному факту процессуального решения.

При этом Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту случившегося.

«Следователями Северного следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту пожара в здании склада на станции Москва-Ленинградская в Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, возгорание двух обособленных строений произошло «в результате ненадлежащего хранения товаров, нарушения правил пожарной безопасности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Следователи совместно с криминалистами провели частичный осмотр, организовав комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, а также назначив необходимые судебные экспертизы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, в 2019 году в ходе совместной проверки прокуратуры и МЧС было выявлено 21 нарушение требований пожарной безопасности. «К административной ответственности по ст. 20.4 ч. 1 КоАП РФ были привлечены юридическое и должностное лицо ООО «Ново Флоре», их оштрафовали на 150 тыс. и 6 тыс. рублей соответственно», — заявил собеседник агентства.

Заметим, что в связи с возгоранием эксперты МЧС и Роспотребнадзора проводили замер проб воздуха. Это сделано в связи с тем, что на расстоянии от 200 до 500 м от загоревшегося склада располагаются жилые дома, колледж, поликлиника, школа и территория Ленинградского вокзала.

По данным агентства городских новостей «Москва», спасатели не зафиксировали «предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе».

«Осуществлён выезд аккредитованной экспертной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в Центральном административном округе для отбора проб атмосферного воздуха с целью исследования на содержание веществ, свойственных процессу горения при техногенных пожарах зданий и сооружений. Превышений гигиенических нормативов не установлено», — говорится в сообщении столичного Роспотребнадзора.

Кроме того, к работе на месте ЧП приступила пожарно-испытательная лаборатория. Её сотрудники должны установить причину пожара, сообщил представитель экстренных служб в разговоре с РИА Новости.