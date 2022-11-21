СК: ненадлежащее хранение товаров стало одной из причин пожара на складе в Москве

Ненадлежащее хранение товаров стало одной из причин пожара на складе цветов на Комсомольской площади в Москве, сообщает Следственный комитет России.

«Следствием установлено, что днём 20 ноября 2022 года в результате ненадлежащего хранения товаров, нарушения правил пожарной безопасности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, произошло возгорание двух обособленных строений, общей площадью 2500 квадратных метров, расположенных в городе Москва, Комсомольская площадь», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Количество пострадавших в результате пожара уточняется.

Ранее стало известно, что пожар на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве ликвидирован.