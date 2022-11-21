В ФНС заявили, что поступления налогов в бюджет России выросли до 27,4 трлн рублей
- РИА Новости
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Об этом Егоров сообщил на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
«У нас за десять месяцев поступления (налогов в консолидированный бюджет России. — RT) составляют 27,4 трлн рублей — это на 18% больше, чем в прошлом году», — цитирует его РИА Новости.
Егоров подчеркнул, что ситуация с поступлением налогов в российский бюджет движется неплохими темпами.
Ранее Путин подписал закон об увеличении налоговой нагрузки на газовую и нефтяную отрасли в 2023—2025 годах.