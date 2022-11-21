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В ФНС заявили, что поступления налогов в бюджет России выросли до 27,4 трлн рублей

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Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров заявил, что поступления налогов в российский консолидированный бюджет за десять месяцев выросли на 18%, достигнув 27,4 трлн рублей, а по итогам текущего года они ожидаются на уровне 33,3 трлн рублей.
В ФНС заявили, что поступления налогов в бюджет России выросли до 27,4 трлн рублей
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

Об этом Егоров сообщил на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

«У нас за десять месяцев поступления (налогов в консолидированный бюджет России. — RT) составляют 27,4 трлн рублей — это на 18% больше, чем в прошлом году», — цитирует его РИА Новости.

Егоров подчеркнул, что ситуация с поступлением налогов в российский бюджет движется неплохими темпами.

Ранее Путин подписал закон об увеличении налоговой нагрузки на газовую и нефтяную отрасли в 2023—2025 годах.

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