Путин поздравил артиллеристов и ракетчиков с профессиональным праздником
Путин поздравил всех причастных к празднику в ходе мероприятия по вопросам российской селекции и генетики, обращаясь к директору СГЦ «Смена» Анатолию Комарову, который рассказал, что является профессиональным военным.
«Ракетчики умеют грамотно, профессионально работать, попадают в цель», — приводит слова российского лидера РИА Новости.
Путин также пожелал причастным к празднику всего самого доброго.
Ранее газета The New York Times писала, что западные страны не имеют реального представления о том, что из себя представляет российский ракетный арсенал.