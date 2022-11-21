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Путин поздравил артиллеристов и ракетчиков с профессиональным праздником

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Президент России Владимир Путин поздравил артиллеристов и ракетчиков с профессиональным праздником.

Путин поздравил всех причастных к празднику в ходе мероприятия по вопросам российской селекции и генетики, обращаясь к директору СГЦ «Смена» Анатолию Комарову, который рассказал, что является профессиональным военным.

«Ракетчики умеют грамотно, профессионально работать, попадают в цель», — приводит слова российского лидера РИА Новости.

Путин также пожелал причастным к празднику всего самого доброго.

Ранее газета The New York Times писала, что западные страны не имеют реального представления о том, что из себя представляет российский ракетный арсенал.

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