Президент России Владимир Путин поздравил артиллеристов и ракетчиков с профессиональным праздником.

Путин поздравил всех причастных к празднику в ходе мероприятия по вопросам российской селекции и генетики, обращаясь к директору СГЦ «Смена» Анатолию Комарову, который рассказал, что является профессиональным военным.

«Ракетчики умеют грамотно, профессионально работать, попадают в цель», — приводит слова российского лидера РИА Новости.

Путин также пожелал причастным к празднику всего самого доброго.

Ранее газета The New York Times писала, что западные страны не имеют реального представления о том, что из себя представляет российский ракетный арсенал.