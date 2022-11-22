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Ликсутов: в этом году от платных парковок более 8,6 млрд рублей пошло на благоустройство Москвы

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RT
На благоустройство Москвы в этом году пошло больше 8,6 млрд рублей от платных парковок — деньги передают в префектуры и управы. Об этом рассказали в пресс-службе Дептранса Москвы.
Ликсутов: в этом году от платных парковок более 8,6 млрд рублей пошло на благоустройство Москвы
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

Во многих районах, как уточняется, оборудовали новые детские и спортивные площадки, сделали пешеходные переходы и парковочные карманы, обустроили тротуары и установили дорожные знаки, посадили кустарники, деревья и отремонтировали газоны.

«По задаче мэра Москвы Сергея Собянина средства, которые поступают от платных парковок, направляются в управы и префектуры на благоустройство столичных дворов и улиц. Жители сами решают, что оборудовать на эти деньги: детские и спортивные площадки, тротуары или места для отдыха. В этом году в 125 районов столицы авансом поступило больше 8,6 млрд рублей, собранных от платных парковок», — рассказал заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В октябре Ликсутов заявил, что изменения в ценах на парковку возможны и в сторону увеличения, и в сторону снижения. Столичные власти руководствуются принципом, согласно которому парковка на местах с загруженностью более 85% дорожает.

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