В Москве прокомментировали ситуацию с ценами на парковку

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов прокомментировал ситуацию с ценами на парковку.

В беседе с сайтом «Москва 24» он заявил, что изменения возможны и в сторону увеличения, и в сторону снижения. Столичные власти руководствуются принципом, согласно которому парковка на местах с загруженностью более 85% дорожает.

«В конце года мы проанализируем все парковочные платные места по этой понятной формуле, и там, где превышение больше 85%, будет рост тарифа, но при этом максимальный уровень платы за парковку, 450 рублей, увеличиваться не будет», — сказал Ликсутов.

По его словам, улицы с пониженной загруженностью могут быть переведены в более дешёвую категорию тарифов.

Ранее сообщалось, что в Москве разработали инновационные зарядные станции для электрокаров.