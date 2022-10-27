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В Москве прокомментировали ситуацию с ценами на парковку

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Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов прокомментировал ситуацию с ценами на парковку.
В Москве прокомментировали ситуацию с ценами на парковку
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

В беседе с сайтом «Москва 24» он заявил, что изменения возможны и в сторону увеличения, и в сторону снижения. Столичные власти руководствуются принципом, согласно которому парковка на местах с загруженностью более 85% дорожает.

«В конце года мы проанализируем все парковочные платные места по этой понятной формуле, и там, где превышение больше 85%, будет рост тарифа, но при этом максимальный уровень платы за парковку, 450 рублей, увеличиваться не будет», — сказал Ликсутов.

По его словам, улицы с пониженной загруженностью могут быть переведены в более дешёвую категорию тарифов.

Ранее сообщалось, что в Москве разработали инновационные зарядные станции для электрокаров.

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