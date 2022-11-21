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Депутат Лантратова назвала существенной помощью единое пособие беременным и семьям с детьми

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Анастасия Румянцева
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова объяснила в беседе с RT необходимость федерального закона, которым устанавливается единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка.
Депутат Лантратова назвала существенной помощью единое пособие беременным и семьям с детьми
  • Gettyimages.ru
  • © Sally Anscombe

«Наконец-то скоро будет реализована одна из мер той комплексной поддержки, которую государство оказывает беременным и семьям с детьми. Малоимущих людей, потенциальных получателей этого пособия, довольно много в стране, и для них это существенная помощь», — подчеркнула депутат.

Такие нуждающиеся семьи должны понимать, что государство не оставило их в трудной ситуации, добавила парламентарий.

«Полагаю, что данная мера будет способствовать увеличению рождаемости», — заключила Лантратова

Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым устанавливается единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка.

Согласно закону, с 1 января 2023 года в России вводится универсальное пособие с учётом единого подхода к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребёнка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам.

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