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Путин подписал закон о едином пособии беременным и семьям с детьми

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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым устанавливается единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка.
Путин подписал закон о едином пособии беременным и семьям с детьми
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, с 1 января 2023 года в России вводится универсальное пособие с учётом единого подхода к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребёнка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам.

Ранее Минтруд России представил правила назначения единого детского пособия для семей с низкими доходами.

При назначении пособия учитываются имущественная обеспеченность семьи и занятость родителя.

Как сообщал телеканал «360», в Московской области более 57 тыс. семей с низкими доходами стали получателями пособий на детей от трёх до семи лет.

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