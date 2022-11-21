В ЛНР открыли восстановленный мемориал «Князь Игорь»

У Станицы Луганской в ЛНР открыли восстановленный мемориал «Князь Игорь», который с 2014 года находился на линии соприкосновения и был повреждён из-за обстрелов со стороны украинских войск. Восстановление памятника началось осенью 2022 года.