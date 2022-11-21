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В ЛНР открыли восстановленный мемориал «Князь Игорь»

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У Станицы Луганской в ЛНР открыли восстановленный мемориал «Князь Игорь», который с 2014 года находился на линии соприкосновения и был повреждён из-за обстрелов со стороны украинских войск. Восстановление памятника началось осенью 2022 года.

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко и помощник президента Владимир Мединский, а также врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник открыли восстановленный мемориал.

Монумент получил более 300 осколочных повреждений во время активных боёв в этих местах.

Памятник установили в 2003 году, его высота составляет 14 м.

Также в августе Российское военно-историческое общество начало реконструкцию мемориала «Непокорённые» в Краснодоне Луганской Народной Республики.

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