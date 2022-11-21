В ЛНР открыли восстановленный мемориал «Князь Игорь»
Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко и помощник президента Владимир Мединский, а также врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник открыли восстановленный мемориал.
Монумент получил более 300 осколочных повреждений во время активных боёв в этих местах.
Памятник установили в 2003 году, его высота составляет 14 м.
Также в августе Российское военно-историческое общество начало реконструкцию мемориала «Непокорённые» в Краснодоне Луганской Народной Республики.