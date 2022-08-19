РВИО начало восстановление памятника «Непокорённые» в ЛНР

Российское военно-историческое общество (РВИО) начало реконструкцию мемориала «Непокорённые» в Краснодоне Луганской Народной Республики.

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы провели исследование, провели геодезические изыскания. Установили, что подвижки грунта вызвали деформацию бетонной плиты, на которой стоит этот памятник», — заявил зампред РВИО Николай Овсиенко в видеообращении, показанном журналистам в штаб-квартире общества.

По его словам, специалисты укрепили фундамент. Идут работы по очистке памятника, изучается внутренний каркас.

Как отметил Овсиенко, ранее внутрь конструкции проникала вода, которая замерзала, что приводило к образованию трещин. В настоящее время планируется полная герметизация мемориала.