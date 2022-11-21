Роскачество: новый ГОСТ на школьную форму утвердят к концу 2024 года

В Роскачестве сообщили, что в России начали разрабатывать полноценный национальный стандарт (ГОСТ Р) на школьную форму.

Об этом пишут «Известия».

Первую редакцию ГОСТа планируют подготовить к июню 2023 года, а утвердить — к концу 2024-го. Предварительный стандарт на школьную форму (ПНСТ 450-2020 «Форма школьная. Общие технические условия») действовал в течение трёх лет, его срок действия истекает в январе 2023 года.

Стандарт разрабатывался с учётом данных, которые были получены по итогам ежегодных исследований, проведённых Роскачеством совместно с Минпромторгом начиная с 2017 года.

Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева заявила, что введение стандарта в первую очередь позволит оградить детей от использования одежды, не пригодной для длительного ежедневного ношения.

По сообщениям НСН, московские компании выпустили почти в два раза больше одежды с начала 2022 года, чем за такой же период 2021-го.