Роскачество: новый ГОСТ на школьную форму утвердят к концу 2024 года
- Gettyimages.ru
- © Floresco Productions
Об этом пишут «Известия».
Первую редакцию ГОСТа планируют подготовить к июню 2023 года, а утвердить — к концу 2024-го. Предварительный стандарт на школьную форму (ПНСТ 450-2020 «Форма школьная. Общие технические условия») действовал в течение трёх лет, его срок действия истекает в январе 2023 года.
Стандарт разрабатывался с учётом данных, которые были получены по итогам ежегодных исследований, проведённых Роскачеством совместно с Минпромторгом начиная с 2017 года.
Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева заявила, что введение стандарта в первую очередь позволит оградить детей от использования одежды, не пригодной для длительного ежедневного ношения.
По сообщениям НСН, московские компании выпустили почти в два раза больше одежды с начала 2022 года, чем за такой же период 2021-го.