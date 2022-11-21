Минтруд России подготовил новую модель соцстрахования самозанятых

Министерство труда и социальной защиты России подготовило новую модель соцстрахования для самозанятых.

«Минтруд России представил на общественное обсуждение новую модель добровольного социального страхования на случай временной нетрудоспособности... Новая модель добровольного социального страхования начнёт работать с 1 июля 2023 года. Страховщиком будет выступать Социальный фонд России», — говорится в Telegram ведомства.

Глава Минтруда Антон Котяков заявил о том, что в новой модели предусмотрен выбор страховой суммы.

Отмечается, что право на выплату страховых пособий у застрахованного гражданина возникает после шести месяцев непрерывной уплаты взносов.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что число самозанятых в Севастополе достигло почти 17 тыс.

В октябре заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил kp.ru, что по состоянию на 1 сентября 2022 года число самозанятых в столице достигло 1,11 млн — это 20% от числа всех самозанятых в России.