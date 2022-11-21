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Минтруд России подготовил новую модель соцстрахования самозанятых

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Министерство труда и социальной защиты России подготовило новую модель соцстрахования для самозанятых.
Минтруд России подготовил новую модель соцстрахования самозанятых
  • Gettyimages.ru
  • © webphotographeer

«Минтруд России представил на общественное обсуждение новую модель добровольного социального страхования на случай временной нетрудоспособности... Новая модель добровольного социального страхования начнёт работать с 1 июля 2023 года. Страховщиком будет выступать Социальный фонд России», — говорится в Telegram ведомства.

Глава Минтруда Антон Котяков заявил о том, что в новой модели предусмотрен выбор страховой суммы.

Отмечается, что право на выплату страховых пособий у застрахованного гражданина возникает после шести месяцев непрерывной уплаты взносов.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что число самозанятых в Севастополе достигло почти 17 тыс.

В октябре заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил kp.ru, что по состоянию на 1 сентября 2022 года число самозанятых в столице достигло 1,11 млн — это 20% от числа всех самозанятых в России.

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