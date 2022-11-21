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На телебашне Оренбурга покажут световое шоу в День телевидения 21 ноября

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Во Всемирный день телевидения, который отмечается 21 ноября, на оренбургской телебашне покажут световое шоу.
На телебашне Оренбурга покажут световое шоу в День телевидения 21 ноября
  • РИА Новости
  • © Валерий Гуньков

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу филиала РТРС «Оренбургский ОРТПЦ».

Уточняется, что для проведения мероприятия на 200-метровой башне установили 8640 светодиодных светильников и шесть мощных прожекторов.

«Оборудован медиа-экран высотой 25 м. Высокотехнологичное оборудование позволит воспроизводить различные световые сценарии — изображения и текстовые сообщения», — рассказали в правительстве региона.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что число осветительных приборов на территории Москвы превысило 1 млн единиц.

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