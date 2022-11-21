Эксперт Лебединская: с 1 декабря подорожают некоторые услуги ЖКХ

С 1 декабря в России досрочно проиндексируют тарифы ЖКХ, но подорожают не все услуги, заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

По её словам, увеличится цена на горячую и холодную воду, тепло, газ, электроэнергию и твердые коммунальные отходы.

«Но плата за содержание и ремонт жилья, за капремонт, за радиоточку в этом списке отсутствует и, соответственно, установление предельных тарифов на них не распространяется», — цитирует Лебединскую агентство «Прайм».

Она добавила, что возможность получить льготы на оплату ЖКХ сохраняются для одиноко проживающих и семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума.

Ранее московское правительство приняло пакет документов об индексации стоимости коммунальных услуг с 1 декабря 2022 года и об изменении тарифов на городской транспорт с 2 января 2023 года.