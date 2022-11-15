Средняя индексация тарифов по ЖКХ в Москве будет ниже прогнозируемой инфляции

Московское правительство приняло пакет документов об индексации стоимости коммунальных услуг с 1 декабря 2022 года и об изменении тарифов на городской транспорт с 2 января 2023 года.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента экономической политики и развития Москвы.

«Совокупный рост стоимости коммунальных услуг составит установленные на федеральном уровне 9%, что почти на 5 процентных пунктов ниже уровня инфляции — по прогнозу Минэкономразвития России среднегодовая инфляция в стране составит 13,9%», — приводит сообщение правительства агентство городских новостей «Москва».

Рост транспортных тарифов при этом составит в среднем 8%, что ниже уровня прогнозной инфляции на 2022 год почти на 6 процентных пунктов.

Тарифы на коммунальные услуги будут индексированы с 1 декабря, на жилищные — с 1 января.

Бюджетом Москвы на 2023 год предусматривается индексация всех социальных выплат на 10%, «выше, чем установленный предел роста тарифов ЖКХ», говорится в сообщении.

Также сохраняются все действующие льготы и субсидии на оплату услуг ЖКХ.