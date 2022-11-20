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Два человека погибли при пожаре в здании на Комсомольской площади в Москве

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Два человека погибли в результате возгорания, которое произошло в здании на Комсомольской площади в Москве.
Два человека погибли при пожаре в здании на Комсомольской площади в Москве
  • © ГУ МЧС по г. Москва

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«Два человека погибли при пожаре на складе на Комсомольской площади», — сказал собеседник.

Ранее в управлении МЧС России по Москве сообщили о пожаре в двухэтажном здании на Комсомольской площади. К его тушению привлекли три вертолёта и поезд.

Из здания эвакуировали семь человек.

Согласно последним данным, спасателям удалось локализовать возгорание.

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