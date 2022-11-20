Два человека погибли при пожаре в здании на Комсомольской площади в Москве

Два человека погибли в результате возгорания, которое произошло в здании на Комсомольской площади в Москве.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«Два человека погибли при пожаре на складе на Комсомольской площади», — сказал собеседник.

Ранее в управлении МЧС России по Москве сообщили о пожаре в двухэтажном здании на Комсомольской площади. К его тушению привлекли три вертолёта и поезд.

Из здания эвакуировали семь человек.

Согласно последним данным, спасателям удалось локализовать возгорание.