Два человека погибли при пожаре в здании на Комсомольской площади в Москве
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
«Два человека погибли при пожаре на складе на Комсомольской площади», — сказал собеседник.
Ранее в управлении МЧС России по Москве сообщили о пожаре в двухэтажном здании на Комсомольской площади. К его тушению привлекли три вертолёта и поезд.
Из здания эвакуировали семь человек.
Согласно последним данным, спасателям удалось локализовать возгорание.